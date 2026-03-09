PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Elektronik bei Einbruch in Keller erbeutet
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in die Kellerräume eines Ärztehauses in der Frankfurter Straße hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich in der Nacht zum Freitag (6.3.) drangen bislang noch unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstür in das Gebäude ein. Im Anschluss brachen sie mit einem Feuerlöscher eine Kellertür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit Elektronik als Beute suchten die Kriminellen das Weite. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Das Darmstädter Kriminalkommissariat 43 ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06151/969-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

