Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Elektronik bei Einbruch in Keller erbeutet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in die Kellerräume eines Ärztehauses in der Frankfurter Straße hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich in der Nacht zum Freitag (6.3.) drangen bislang noch unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstür in das Gebäude ein. Im Anschluss brachen sie mit einem Feuerlöscher eine Kellertür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit Elektronik als Beute suchten die Kriminellen das Weite. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Das Darmstädter Kriminalkommissariat 43 ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06151/969-0 um Hinweise.

