POL-DA: Viernheim: Polizei sucht Eigentümer eines E-Bikes
Viernheim (ots)
Im Rahmen von Ermittlungen wegen Diebstahls stellte die Polizei am 13. Januar an der Bahnhaltestelle-Ost ein herrenloses E-Bike der Marke McKenzie sicher. In der Nähe des Fundorts trafen die Beamten zudem einen Tatverdächtigen an. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass dieses E-Bike bei einer Straftat entwendet wurde. Bislang konnte das silberfarbene E-Bike des Modells "HQB E-Bike.100+" aber noch keinem Besitzer zugeordnet werden.
Die Beamten fragen: Wem gehört das Fahrrad oder wer kann Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer geben? Hinweise bitte an die Polizei in Viernheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06204/9377-0.
