POL-DA: Messel: Einbruch in Schrotthandel

Festnahme eines 22- und 28-Jährigen

Nachdem es am Sonntagabend (8.3.) zu einem Einbruch in einen Schrotthandel in der Zimmerner Straße gekommen ist, konnte eine Streife des 3. Polizeireviers zwei junge Männer vorläufig festnehmen.

Gegen 21.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und informierte sie über den Vorfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich mindestens zwei junge Männer Zutritt auf das Gelände und erbeuteten unter anderem Buntmetall im Wert von rund 1.000 Euro. Die sofort hinzugezogene Polizeistreife nahm im Rahmen der eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe zwei junge Männer im Alter von 22 und 28 Jahren vorläufig fest. Die Fahndung nach weiteren Tatverdächtigen verlief bislang noch ohne Erfolg. Hierfür wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Festgenommenen wurden auf die nächstgelegene Polizeiwache mitgenommen und mussten eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Einer der Tatverdächtigen verletzte sich bei der Flucht, weshalb dieser durch einen Rettungswagen versorgt werden musste.

Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die zwei Festgenommenen müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

