POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei stoppt Transporter auf A 5/Gestohlene Fahrräder sichergestellt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf der Ladefläche eines VW Crafters haben Beamte der Autobahnpolizei Südhessen am Sonntagnachmittag (08.03), gegen 16.00 Uhr, auf der A 5 insgesamt neun Fahrräder entdeckt. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass mehrere davon gestohlen waren. Die Polizei stellte daraufhin alle Räder sowie zudem neue, noch original verpackte Bekleidung sicher. Der 57 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei zu verantworten haben.

Die Polizei prüft nun, ob sich die übrigen, nicht als gestohlen registrierten Räder sowie die sichergestellte Kleidung Straftaten zuordnen lassen.

