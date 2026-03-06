PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Diebstahl von hochwertigen Bootsmotoren in der Hansestadt Stralsund - Zeugensuche

Stralsund (ots)

Am 05.03.2025 erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Stralsund die Mitteilung über einen Diebstahl von zwei Außenbordmotoren aus dem Bereich Dänholm (Stralsund). Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden in der Nacht vom 04. auf den 05.03.2026 durch unbekannte Täter zwei hochwertige 200-PS-Außenborder von einem getrailerten Sportboot, das sich auf dem Gelände eines Wassersportzentrums befand, entwendet. Die weißen Bootsmotoren der Marke Mercury haben einen Gesamtwert von ca. 45.000 Euro; jeder Motor wiegt über 200 kg. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreich Spuren, eine Strafanzeige wurde durch die WSPI Stralsund aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu einem eventuellen Tatgeschehen für den o.g. Tatzeitraum oder andere sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, um Mitteilung an jede Polizeidienststelle bzw. an die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
PHKin Petra Kieckhöfer
Telefon: 038208/887-3112
E-Mail: presse@lwspa-mv.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

