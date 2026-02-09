Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener und berauschter Verkehrsrowdy baut Unfall und flüchtet (06.02.2026)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener und berauschter Verkehrsrowdy hat am Freitagabend auf der Riedstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 22 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit einem Mitsubishi vom Kreisverkehr kommend auf der Riedstraße in Richtung Radolfzeller Straße. Kurz hinter dem Kreisel kam ihm ein 42-Jähriger mit einem Audi entgegen, der so weit links fuhr, dass der 23-Jährige einen Frontalzusammenstoß nur noch durch Ausweichen nach rechts verhindern konnte. Infolgedessen streifte der Audi den Mitsubishi jedoch trotzdem über die komplette linke Fahrzeugseite. Ohne anzuhalten und sich um den verursachten Unfall zu kümmern, setzte der 42-Jährige seine Fahrt jedoch quer über die "Grünstreifeninsel" am Kreisverkehr und anschließend entgegen der Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr in Richtung Max-Stromeyer-Straße fort.

Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten den Audi schließlich an der Wohnanschrift des 42-Jährigen fest. Ein bei dem augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann durchgeführter Test ergab einen Wert von rund zwei Promille, ein Drogenvortest lieferte ebenfalls ein positives Ergebnis. Neben seinem Führerschein musste er daraufhin zudem mehrere Blutproben abgeben.

Der an den beiden Autos entstandene Schaden dürfte bei insgesamt rund 15.000 Euro liegen.

