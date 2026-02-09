Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken Unfall gebaut und geflüchtet - 26-Jährige mit über zwei Promille unterwegs (08.02.2026)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht auf Sonntag hat sich auf dem Mühlweg eine Unfallflucht ereignet. Kurz nach Mitternacht touchierte eine 26-jährige VW-Fahrerin einen am Straßenrand geparkten Nissan, wobei an beiden Autos so massive Beschädigungen entstanden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Nachdem sich die Fahrerin des VW zunächst von der Unfallstelle entfernte, konnte sie wenig später durch die Polizei ermittelt und angetroffen werden. Ein Alkoholtest der jungen Frau ergab ein Ergebnis von über zwei Promille. Die 26-Jähjrige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zudem behielten die Beamten ihren Führerschein ein.

Neben einer Anzeige wird sie zudem für den an den beiden Autos entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro aufkommen müssen.

