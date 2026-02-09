Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, A81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Fahrbahn abgekommen und anderes Auto erfasst - Mercedes touchiert Golf, beide landen in der Leitplanke (08.02.2026)

Tuningen, A81 (ots)

Am Sonntagabend hat sich auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Tuningen ein Unfall ereignet. Kurz nach 19 Uhr war ein 53-jähriger Mercedesfahrer auf der linken Spur in Richtung Tuningen unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er dabei ins Bankett, verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und lenkte deshalb stark dagegen. Infolgedessen touchierte er einen auf der rechten Spur fahrenden VW Golf. Durch den Aufprall kamen schließlich beide Autos nach rechts von der Straße ab und landeten in der Schutzplanke. Neben Blechschäden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro an dem Mercedes und dem Golf, wurden rund acht Leitplankenelemente in Mitleidenschaft gezogen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

