Lkr. Rottweil) Hinweise zu vermisster Person erbeten (07.02.2026)

Seit Samstag, dem 07. Februar, wird der 61-jährige Oliver K. vermisst. Er verließ seine Wohnanschrift in Aichhalden gegen 05:30 Uhr. Sein PKW wird in den Abendstunden in der Stadtmitte von Oberndorf am Neckar festgestellt, seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Der Vermisste ist ca. 174cm groß, kräftig (rund 90 kg) und hat eine Narbe über dem rechten Auge. Er ist mit einer dunkelblauen Jeans, einer dunkelblauen Steppjacke und Brille bekleidet.

Unter folgendem Link kann ein Bild des Vermissten in Augenschein genommen werden. https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aichhalden-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zu seinem Aufenthalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schramberg, Telefon 07422 2704-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

