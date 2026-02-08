Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Autos kollidieren auf der B 27 - Zeugenhinweise erbeten (07.02.2026)

Donaueschingen (ots)

45.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalles am Samstag auf der B27. Gegen 21.15 Uhr befuhr eine 40-jährige KIA-Fahrerin die B27 von Donaueschingen kommend in Richtung Bad Dürrheim. Eine 36-jährige Honda-Fahrerin befuhr die Strecke in gleicher Richtung und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit der KIA-Fahrerin, verlor hierbei das rechte Vorderrad und schleifte einige hundert Meter über die Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge nimmt die Verkehrspolizei Zimmern o. R., Tel. 0741 34879-0) entgegen.

