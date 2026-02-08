PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Schaufensterscheibe beschädigt - Polizei sucht Zeugen (07.02.2026)

Konstanz (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Schaufensterscheibe einer Bar in Konstanz beschädigt. Im Tatzeitraum von 1 bis 9 Uhr wurde die äußere Scheibe der Bar in der Kreuzlinger Straße auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Da lediglich die äußerste Scheibe der Mehrfachverglasung beschädigt wurde, ist nicht von einem Einbruchsversuch auszugehen. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. zur Täterschaft nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Blum
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

