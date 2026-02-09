Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Couragierter Zeuge stoppt betrunkene Autofahrerin - Frau mit über drei Promille unterwegs (07.02.2026)

Radolfzell (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer hat am Samstag, am frühen Abend, eine betrunkene Autofahrerin gestoppt und die Polizei verständigt. Gegen 17.45 Uhr fuhr der 44-Jährige die Zeppelinstraße auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Zeppelinbrücke hinter einem Audi A3. Nachdem dieser kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn geriet und anschließend in Schlangenlinien weiterfuhr, setzte sich der 44-Jährige mit seinem Wagen neben den Audi und deutete der Fahrerin an, ihm auf einen Parkplatz zu folgen. Nachdem die augenscheinlich alkoholisierte 62-Jährige schließlich auf dem Parkplatz eines Saunabetriebs anhielt, verständigte der Mann die Polizei und nahm der betrunkenen Frau die Autoschlüssel ab. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von rund 3,8 Promille bestätigte den Verdacht. Neben einer Blutentnahme musste die 62-Jährige auch ihren Führerschein und vorsorglich ihre Fahrzeugschlüssel abgeben. Als sie diese am nächsten Morgen auf dem Polizeirevier abholen wollte, ergab ein erneuter Test einen Wert von über vier Promille.

