Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener versucht Wohnmobil abzuschleppen (07.02.2026)

Bräunlingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagnachmittag auf der "Alte(n) Römerstraße" versucht ein Wohnmobil abzuschleppen. Gegen 16 Uhr fuhr der 56-Jährige mit einem Wohnmobil über die Wendeplatte der Sackgasse. Dabei kam der Camper von der Straße ab und rutschte eine Böschung hinab, wo er in einer Schwarzdornhecke hängenblieb. Anschließend stieg der Mann aus, entfernte sich schwankend und kehrte kurz drauf mit einem Citroen zurück. In der Folge versuchte er das Wohnmobil mit einem an der Hinterachse des Autos befestigten Abschleppseil zurück auf die Wendeplatte zu ziehen. Die durch einen Zeugen verständigten Polizisten führten mit dem Mann schließlich einen Alkoholtest durch, der ein Ergebnis von über 2,4 Promille lieferte. Aufgrund dessen musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell