Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Einsatzwagen der Polizei - Kind leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Hiberniastraße in Gelsenkirchen-Altstadt wurde am Montag, 12. Januar 2026, ein zehnjähriger Junge leicht verletzt. Da ein Einsatzfahrzeug der Polizei Gelsenkirchen in den Verkehrsunfall involviert war, hat aus Neutralitätsgründen die Polizei Krefeld die Ermittlungen übernommen.

Lesen Sie hierzu die Pressemitteilung der Polizei Krefeld: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6195410

