Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit vier verletzten Personen (07.02.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Vier verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 33.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagmittag auf der Harzerstraße ereignet hat. Ein 61-Jähriger prallte, vermutlich aufgrund medizinischer Ursache, mit einem Skoda in das Heck eines vor ihm fahrenden Hyundai einer 53-Jährigen. Dabei erlittenen neben dem 61-Jährigen auch die 53-Jährige und zwei weitere in dem Skoda mitfahrende Frauen im Alter von 27 und 55 Jahren Verletzungen und mussten ärztlich versorgt werden. Um den nicht mehr fahrbereiten Skoda kümmerte sich ein Abschleppdienst.

