POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Konradistraße - Schwarzer Seat erfasst Radfahrerin - Fahrer gibt falsche Daten an - Polizei sucht Zeugen! (05.02.2026)

Allensbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Konradistraße ereignet hat. Gegen 17.10 Uhr war eine 45-jährige Radfahrerin auf der derzeit für den Autoverkehr gesperrten Straße von Hegne kommend in Richtung Fußgängerunterführung unterwegs. Dabei kamen ihr kurz nach dem Ortsausgang vier Autos entgegen. Der vorderste Wagen - ein schwarzer Seat - fuhr dabei so schnell, dass er in der Kurve zu weit nach links kam und die Radlerin, die noch versuchte nach rechts auszuweichen, erfasste. Die Frau prallte auf die Motorhaube, wobei sie sich Verletzungen zuzog. Im Anschluss verzichteten die Beteiligten darauf die Polizei zu verständigen, tauschten jedoch Kontaktdaten aus. Später stellte sich heraus, dass der unbekannte Autofahrer neben einem falschen Namen auch eine falsche Telefonnummer angegeben hatte.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

