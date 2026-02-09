Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Anklage wegen Verabredung zur Brandstiftung und Agententätigkeit zu Sabotagezwecken erhoben

Karlsruhe (ots)

Die Bundesanwaltschaft hat am 22. Januar 2026 Anklage vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart gegen

den ukrainischen Staatsangehörigen Yevhen B.

erhoben.

Der Angeschuldigte ist der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 Nr. 1 StGB) und der Verabredung zur schweren Brandstiftung hinreichend verdächtig (§ 30 i.V.m. § 306a Abs. 1 Nr. 3 StGB).

In der nunmehr zugestellten Anklageschrift ist im Wesentlichen folgender Sachverhalt dargelegt:

Ende März 2025 versendete Yevhen B. zusammen mit den gesondert angeklagten Daniil B. und Vladyslav T. von Köln aus zwei Pakete mit aktivierten GPS-Trackern in Richtung Ukraine. Einen entsprechenden Auftrag hatte Yevhen B. zuvor von einem russischen Nachrichtendienst über Mittelsmänner in Mariupol erhalten. Das Vorgehen diente dazu, Versandrouten und Transportabläufe bei dem Paketdienstleister auszuforschen und später Pakete mit Brandsätzen aufzugeben. Solche Pakete sollten sich in Deutschland oder sonst auf dem Weg in nicht von Russland besetzte Teile der Ukraine entzünden und möglichst großen Schaden verursachen, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu beeinträchtigen. Yevhen B. warb Daniil B. und Vladyslav T. an und besorgte die GPS-Tracker sowie anderes Material. Zudem sagte er seinen Kontaktpersonen beim russischen Geheimdienst zu, auch die Versendung von Paketen mit Brandsätzen zu übernehmen.

Yevhen B. war am 13. Mai 2025 in der Schweiz festgenommen worden. Er wurde am 23. Dezember 2025 nach Deutschland ausgeliefert (vgl. Pressemitteilung Nr. 83 vom 23. Dezember 2025). Am selben Tag hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen Daniil B. und Vladyslav T. vor dem Oberlandesgericht Stuttgart erhoben (vgl. Pressemitteilung Nr. 1 vom 13. Januar 2026).

Original-Content von: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), übermittelt durch news aktuell