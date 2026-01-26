Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl im Zusammenhang mit Waffenbeschaffungen für die ausländische terroristische Vereinigung HAMAS in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat am 24. Januar 2026 den Haftbefehl gegen den im Libanon geborenen

Mohammad S.

in Vollzug gesetzt.

Der Beschuldigte war am Freitag (23. Januar 2026) festgenommen und am Samstag (24. Januar 2026) dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden (vgl. Pressemitteilung Nr. 6 vom 24. Januar 2026).

Original-Content von: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), übermittelt durch news aktuell