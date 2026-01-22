Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (22. Januar 2026) den Haftbefehl gegen die deutsch-ukrainische Staatsangehörige

Ilona W.

in Vollzug gesetzt.

Die Beschuldigte war gestern (21. Januar 2026) festgenommen und heute (22. Januar 2026) dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden (vgl. Pressemitteilung Nr. 3 vom 21. Januar 2026).

Original-Content von: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), übermittelt durch news aktuell