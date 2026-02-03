Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
GBA: Haftbefehle gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Vereinigung für Exportgeschäfte in Vollzug gesetzt
Karlsruhe (ots)
Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (3. Februar 2026) die Haftbefehle gegen
den deutsch-russischen Staatsangehörigen Daniel A. den deutsch-ukrainischen Staatsangehörigen Artem I., den deutschen Staatsangehörigen Boris M., den deutschen Staatsangehörigen Eugen R. und den deutsch-russischen Staatsangehörigen Nikita S.
in Vollzug gesetzt.
Die Beschuldigten wurden gestern (2. Februar 2026) festgenommen und heute (3. Februar 2026) dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt (vgl. Pressemitteilung Nr. 8 vom 2. Februar 2026).
