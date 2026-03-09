PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Baustelle im Visier/Werkzeuge erbeutet

Gorxheimertal (ots)

Ein im Umbau befindliches Wohnhaus im "Alten Weg" in Trösel geriet in der Zeit zwischen dem 27. Februar und Sonntag (08.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst in das Gebäude ein und entwendeten dort anschließend mehrere Werkzeuge, wie eine Schleifmaschine, diverses Gerätezubehör und eine Kabeltrommel. Der hierdurch angerichtete Schaden wird nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf knapp 2000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wald-Michelbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06207/9405-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

