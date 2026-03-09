Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Baustelle im Visier/Werkzeuge erbeutet

Gorxheimertal (ots)

Ein im Umbau befindliches Wohnhaus im "Alten Weg" in Trösel geriet in der Zeit zwischen dem 27. Februar und Sonntag (08.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst in das Gebäude ein und entwendeten dort anschließend mehrere Werkzeuge, wie eine Schleifmaschine, diverses Gerätezubehör und eine Kabeltrommel. Der hierdurch angerichtete Schaden wird nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf knapp 2000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wald-Michelbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06207/9405-0.

