Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Armbanduhr bei Einbruch entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (7.3.), zwischen 18 und 21.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sterngasse ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in die Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten eine Armbanduhr. Anschließen flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro bei dem Einbruch.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

