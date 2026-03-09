PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Armbanduhr bei Einbruch entwendet
Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (7.3.), zwischen 18 und 21.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sterngasse ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in die Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten eine Armbanduhr. Anschließen flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro bei dem Einbruch.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 09:31

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Nachdem bislang unbekannte Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße ins Visier nahmen, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen am Samstag (7.3.), zwischen 16 und 19 Uhr, gewaltsam über eine Tür Zugang in eine der Wohnungen in dem Haus. Anschließend durchwühlten sie die ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:30

    POL-DA: Mörfelden: Autoaufbruch/Werkzeug im Visier

    Mörfelden-Walldorf (ots) - In der Nacht zum Sonntag (08.03.) wurde die Friedensstraße zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 20.00 und 9.00 Uhr gewaltsam über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zu einem dort geparkten schwarzen VW. Sie entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum anschließend diverses Werkzeug. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:26

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbrecher geht leer aus

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Freitag (06.03.), in der Zeit zwischen 17.30 und 22.05 Uhr, brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bahnstraße ein. Hier suchten die Einbrecher offenbar erfolglos nach Wertgegenständen und verließen das Gebäude anschließend ohne Beute. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren