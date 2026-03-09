POL-DA: Mörfelden: Autoaufbruch/Werkzeug im Visier
Mörfelden-Walldorf (ots)
In der Nacht zum Sonntag (08.03.) wurde die Friedensstraße zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 20.00 und 9.00 Uhr gewaltsam über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zu einem dort geparkten schwarzen VW. Sie entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum anschließend diverses Werkzeug.
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.
