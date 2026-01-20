Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Dehnfugenbrand in ehemaligem Hotel (Stand: 05:30 Uhr)

- Rund 250 Personen müssen in Notunterkünfte transportiert werden

- Langwierige Löscharbeiten

Am Montagnachmittag meldeten Mitarbeiter gegen 16 Uhr eine Rauchentwicklung in einem ehemaligen Hotel in der Siemensstraße in Stuttgart-Feuerbach. Trotz mehrstündiger Such- und Kontrollarbeiten konnte vorerst kein Brand gefunden werden. Erst bei einer Nachkontrolle konnte gegen 20 Uhr der Brand in einer Dehnfuge lokalisiert werden.

Für die aufwendigen Löscharbeiten mussten mehrere Wände geöffnet und über so genannte Löschlanzen Wasser in die Dehnfuge eingebracht werden. Aufgrund der Größe und Gebäudestruktur gestalteten sich die Löscharbeiten sehr schwierig und zeitintensiv.

Da bei einem Dehnfugenbrand neben giftigem Brandrauch auch erstickend wirkendes Kohlenmonoxid (CO) entsteht, kann das Gebäude bis auf Weiteres nicht mehr bewohnt werden. In dem Gebäude waren rund 250 geflüchtete Personen untergebracht.

Für eine vorübergehende Notunterbringung richteten Einsatzkräfte des Bevölkerungsschutzes von DRK, Malteser Hilfsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Stuttgarter Sporthallen als Notunterkünfte ein. Die Betreuung wird bis in die Morgenstunden ebenfalls durch Einsatzkräfte des Bevölkerungsschutzes sichergestellt. Der Transport konnte über mehrere Busse der SSB AG und mehrere Krankentransportwagen des Bevölkerungsschutzes durchgeführt werden.

In den kommenden Stunden finden weitere Kontroll- und Löschmaßnahmen in dem Gebäude statt und es werden Fachfirmen hinzugezogen. In der Spitze waren rund 80 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bevölkerungsschutz im Einsatz. Stand 05:30 Uhr laufen die Einsatzmaßnahmen weiterhin.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Gerätewagen-Hygiene, Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Verwaltungsstandort: Amtsleiter vom Dienst, Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Botnang: Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Logistik: Drei Logistik-LKW, Mannschaftstransportwagen

Abteilung Wangen: Löschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen

Rettungsdienst: Rettungswagen, Organisatorische Leiterin Rettungsdienst

Bevölkerungsschutz: Zwei Betreuungseinheiten und zwei Transporteinheiten von DRK und Malteser Hilfsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell