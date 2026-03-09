POL-DA: Groß-Gerau: Einbrecher erbeutet Schmuck Uhr und Geld
Groß-Gerau (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach am Freitagnachmittag (06.03.) in ein Einfamilienhaus in der Elisabethenstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte gegen 15.10 Uhr über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlte er eine Schublade und entwendete eine Uhr und Geld. Der Unbekannte war 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und dunkelhaarig. Er trug dunkle Kleidung und führte einen Rucksack mit sich.
Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06142/696 - 0 entgegen.
