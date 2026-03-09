PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbrecher erbeutet Schmuck Uhr und Geld

Groß-Gerau (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Freitagnachmittag (06.03.) in ein Einfamilienhaus in der Elisabethenstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte gegen 15.10 Uhr über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlte er eine Schublade und entwendete eine Uhr und Geld. Der Unbekannte war 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und dunkelhaarig. Er trug dunkle Kleidung und führte einen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06142/696 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 09:12

    POL-DA: Bickenbach: Einbruch in Lagerhalle / Zeugen gesucht

    Bickenbach (ots) - Bislang unbekannte Kriminelle brachen nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Mittwochmittag (4.3.), 13 Uhr, und Samstagmittag (7.3.), 13 Uhr, in eine Lagerhalle in der Straße "Am Stellwerk" ein. Die Unbekannten verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zutritt auf das Gelände und entwendeten unter anderem diverse Bauteile sowie Reifen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzten sie für den Transport ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 15:23

    POL-ERB: Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet

    Michelstadt (ots) - Michelstadt. Am Sonntag (08.03.) kam es gegen 11:55 Uhr in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 29 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursachende, unbekannte PKW, entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der PKW der Geschädigten, ein silberfarbener VW Golf, abgestellt auf einem Parkstreifen, gegenüber dem dort ansässigen Kreditinstitut wies ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren