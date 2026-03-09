PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbruch in Lagerhalle
Zeugen gesucht

Bickenbach (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle brachen nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Mittwochmittag (4.3.), 13 Uhr, und Samstagmittag (7.3.), 13 Uhr, in eine Lagerhalle in der Straße "Am Stellwerk" ein. Die Unbekannten verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zutritt auf das Gelände und entwendeten unter anderem diverse Bauteile sowie Reifen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzten sie für den Transport ihrer Beute ein Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

