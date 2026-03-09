Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbruch in Lagerhalle

Zeugen gesucht

Bickenbach (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle brachen nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Mittwochmittag (4.3.), 13 Uhr, und Samstagmittag (7.3.), 13 Uhr, in eine Lagerhalle in der Straße "Am Stellwerk" ein. Die Unbekannten verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zutritt auf das Gelände und entwendeten unter anderem diverse Bauteile sowie Reifen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzten sie für den Transport ihrer Beute ein Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

