POL-PDLD: Germersheim - getuntes Fahrzeug aus dem Verkehrs gezogen

Annweiler (ots) - Am Samstag, 31.1.26, ereignete sich auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes ein Verkehrsunfall. Der geschädigte PKW war rückwärts, ca. 50m rechts, neben der letzten Einkaufswagengarage, geparkt und müsste vorne beschädigt sein. Unfallzeitpunkt war vermutlich zwischen 14-17 Uhr. Der mögliche Geschädigte möchte sich bitte mit der Polizei in Annweiler in Verbindung setzen. Rückfragen bitte an: ...

