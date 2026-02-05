PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - getuntes Fahrzeug aus dem Verkehrs gezogen

Germersheim (ots)

Gestern Vormittag kontrollierte die Polizei Germersheim in der Rheinbrückenstraße einen 22-jährigen Autofahrer. An seinem Fahrzeug waren diverse technische Veränderungen nicht ordnungsgemäß abgenommen, so dass die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen war. Auf ihn kommt nun zusätzlich ein entsprechendes Verfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren