POL-PDLD: Germersheim - getuntes Fahrzeug aus dem Verkehrs gezogen
Germersheim (ots)
Gestern Vormittag kontrollierte die Polizei Germersheim in der Rheinbrückenstraße einen 22-jährigen Autofahrer. An seinem Fahrzeug waren diverse technische Veränderungen nicht ordnungsgemäß abgenommen, so dass die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen war. Auf ihn kommt nun zusätzlich ein entsprechendes Verfahren zu.
