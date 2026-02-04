PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Roschbach - Handfeste Auseinandersetzung wegen einer Ruhestörung

POL-PDLD: Roschbach - Handfeste Auseinandersetzung wegen einer Ruhestörung
  • Bild-Infos
  • Download

Roschbach (ots)

Kurz vor 1 Uhr kam es heute Morgen (04.02.2026) in der Hainfelder Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 37 Jahre alter Mann fühlte sich in seiner Nachtruhe von zwei alkoholisierten Nachbarsleuten gestört, weshalb er sie aufforderte, sich ins Bett zu legen. Einer der beiden Männer ging daraufhin auf den 37-Jährigen los, gab ihm einen Schlag an den Kopf und zog ihn an den Haaren. Die Streife musste vor Ort die Nachtruhe herstellen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde gegen den 34 Jahre alten Nachbarn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren