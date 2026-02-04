Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Roschbach - Handfeste Auseinandersetzung wegen einer Ruhestörung

Roschbach (ots)

Kurz vor 1 Uhr kam es heute Morgen (04.02.2026) in der Hainfelder Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 37 Jahre alter Mann fühlte sich in seiner Nachtruhe von zwei alkoholisierten Nachbarsleuten gestört, weshalb er sie aufforderte, sich ins Bett zu legen. Einer der beiden Männer ging daraufhin auf den 37-Jährigen los, gab ihm einen Schlag an den Kopf und zog ihn an den Haaren. Die Streife musste vor Ort die Nachtruhe herstellen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde gegen den 34 Jahre alten Nachbarn eingeleitet.

