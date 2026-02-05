POL-PDLD: Edenkoben - Fahrzeug eingezogen
Edenkoben (ots)
Gestern Mittag (04.02.2026, 16 Uhr) wurde im Bereich Edenkoben einem 46 Jahre alten Mann sein Fahrzeug eingezogen. Hintergrund war das mehrfache Fahren ohne gültigen Führerschein. Der Mann konnte bei einer Verkehrskontrolle wiederholt mit seinem Kleinbus angehalten werden. Dabei wurde sein Führerschein sichergestellt, welchen er aufgrund eines weiteren Fahrverbots bereits hätte abgeben müssen. Sein Kleinbus wurde mit dem Ziel der Verwertung eingezogen. Eine Überprüfung ergab zudem, dass noch ein Haftbefehl offen war. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern.
