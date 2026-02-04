PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht, Geschädigter gesucht

Annweiler (ots)

Am Samstag, 31.1.26, ereignete sich auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes ein Verkehrsunfall. Der geschädigte PKW war rückwärts, ca. 50m rechts, neben der letzten Einkaufswagengarage, geparkt und müsste vorne beschädigt sein. Unfallzeitpunkt war vermutlich zwischen 14-17 Uhr. Der mögliche Geschädigte möchte sich bitte mit der Polizei in Annweiler in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346 96462520
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

