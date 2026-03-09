POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbrecher geht leer aus
Mörfelden-Walldorf (ots)
Am Freitag (06.03.), in der Zeit zwischen 17.30 und 22.05 Uhr, brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bahnstraße ein. Hier suchten die Einbrecher offenbar erfolglos nach Wertgegenständen und verließen das Gebäude anschließend ohne Beute. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.
