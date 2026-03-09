POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbrecher geht leer aus

Groß-Gerau (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am Freitagnachmittag (06.03.) in ein Einfamilienhaus in der Elisabethenstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte gegen 15.10 Uhr über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlte er eine Schublade und entwendete eine Uhr und Geld. Der Unbekannte war 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und dunkelhaarig. Er trug ...

