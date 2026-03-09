PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Roller (509-CDE) gestohlen
Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Drei bislang unbekannte Jugendliche entwendeten auf bislang unbekannte Art und Weise am Sonntagabend (7.3.), gegen 19 Uhr, einen grauen Roller der Marke "Piaggio" aus einer Tiefgarage im Stockhausenweg und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 509-CDE angebracht.

Einer der Unbekannten soll circa 13 bis 15 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll kurzes, gelocktes braun-blondes Haar haben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einem grau-weißen Winterjacke, einer schwarzen Jeans und Sportschuhen bekleidet gewesen sein.

Die anderen beiden Kriminellen sollen ebenfalls circa 13 bis 15 Jahre alt und schlanker Statur sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren