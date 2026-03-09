Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße ins Visier nahmen, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen am Samstag (7.3.), zwischen 16 und 19 Uhr, gewaltsam über eine Tür Zugang in eine der Wohnungen in dem Haus. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie daraufhin in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

