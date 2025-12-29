Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln

Hamm (Sieg) (ots)

Am 29.12.2025 gegen 18:30 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen auf der Lindenallee in Hamm (Sieg) fahrenden PKW anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Es konnte festgestellt werden, dass der 39-Jährige männliche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnten während der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hinwiesen. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrzeugführer wurden nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell