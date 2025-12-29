PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Trickdiebstahl

Kleinmaischeid (ots)

Am 22.12.2025, im Zeitraum von etwa 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Kleinmaischeid in der Großmaischer Straße ein Trickdiebstahl zum Nachteil eines 79 Jahre alten Geschädigten. Ein bislang noch unbekannter männlicher Tatverdächtiger verwickelte den Geschädigten in ein Gespräch und verschaffte sich so Zugang in dessen Wohnhaus. Dort gelang es dem Tatverdächtigen unbemerkt Schmuck zu entwenden. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der Tatverdächtige mit einem weißen Golf 6. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

