POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Drogenverdacht

Birken-Honigsessen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 29.12. gegen 02:15 Uhr in der Straße "Im Tiergarten", ergaben sich bei einem 24-jährigen Seat-Fahrer Verdachtsmomente für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Da der junge Mann polizeiliche Vortests ablehnte, wurde ihm zur Feststellung der Art und Qualität seiner Beeinflussung eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

