POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 14-Jähriger mit Pfefferspray bedroht und bestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher wurde am Sonntagabend (08.03.), gegen 21.30 Uhr, im Bereich des Burgparks von zwei Unbekannten mit Pfefferspray bedroht und seines Geldes bestohlen. Die beiden Kriminellen flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß über die nahegelegene Brücke in Richtung Kostheim. Einer der Flüchtigen ist etwa 17 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Wintermütze, eine lange schwarze Regenjacke der Marke "Nike", schwarze Jogginghose und Sneaker. Der Mann hatte einen dunklen Oberlippenbart. Sein Begleiter ist etwa 15 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und ebenfalls schlank. Er war mit schwarzer Weste, blauen Jeans und schwarzen Sneaker bekleidet. Der Unbekannte hat kurze, braun-blonde Haare mit Seitenscheitel und viele Pickel im Gesicht. Nach Angaben des 14-Jährigen hatten die beiden Angreifer ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

