PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 14-Jähriger mit Pfefferspray bedroht und bestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher wurde am Sonntagabend (08.03.), gegen 21.30 Uhr, im Bereich des Burgparks von zwei Unbekannten mit Pfefferspray bedroht und seines Geldes bestohlen. Die beiden Kriminellen flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß über die nahegelegene Brücke in Richtung Kostheim. Einer der Flüchtigen ist etwa 17 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Wintermütze, eine lange schwarze Regenjacke der Marke "Nike", schwarze Jogginghose und Sneaker. Der Mann hatte einen dunklen Oberlippenbart. Sein Begleiter ist etwa 15 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und ebenfalls schlank. Er war mit schwarzer Weste, blauen Jeans und schwarzen Sneaker bekleidet. Der Unbekannte hat kurze, braun-blonde Haare mit Seitenscheitel und viele Pickel im Gesicht. Nach Angaben des 14-Jährigen hatten die beiden Angreifer ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 09:37

    POL-DA: Griesheim: Armbanduhr bei Einbruch entwendet / Wer kann Hinweise geben?

    Griesheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (7.3.), zwischen 18 und 21.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sterngasse ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in die Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten eine Armbanduhr. Anschließen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:31

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Nachdem bislang unbekannte Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße ins Visier nahmen, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen am Samstag (7.3.), zwischen 16 und 19 Uhr, gewaltsam über eine Tür Zugang in eine der Wohnungen in dem Haus. Anschließend durchwühlten sie die ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:30

    POL-DA: Mörfelden: Autoaufbruch/Werkzeug im Visier

    Mörfelden-Walldorf (ots) - In der Nacht zum Sonntag (08.03.) wurde die Friedensstraße zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 20.00 und 9.00 Uhr gewaltsam über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zu einem dort geparkten schwarzen VW. Sie entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum anschließend diverses Werkzeug. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren