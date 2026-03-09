PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Einbrüche im Stadtgebiet - Hochwertiger Schmuck aus Haus in Herkenrath entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen drei Einbrüche in Bergisch Gladbach begangen. Bei einem Einbruch entwendeten sie hochwertigen Schmuck.

Am Sonntagnachmittag (07.03.) verließ eine Frau gegen 13:00 Uhr ihr Haus in der Arnold-von-Lülsdorf-Straße. Als sie eine Stunde später dorthin wieder zurückkehrte, stellte sie fest, dass bei ihr eingebrochen worden war. Daraufhin rief sie die Polizei.

An der Hauseingangstür und an einem Fenster an der Hausfront befanden sich Hebelmarken. Den Unbekannten war offenbar zuvor der Einstieg über die Haustüre misslungen, dafür erlangten sie durch Aufhebeln Zugang durch ein Fenster. Danach durchsuchten sie sämtliche Räume des Hauses und stahlen Schmuck mit einem Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung.

Im Laufe des gestrigen Tages (08.03.) wurde die Polizei zu zwei weiteren Einbrüchen gerufen. In Heidkamp hatten es Unbekannte auf eine Wohnung im Hexenweg abgesehen und einen niedrigen Geldbetrag gestohlen. Der Bewohner hatte das Haus gegen 18:00 Uhr verlassen und war gegen 19:55 Uhr wieder gekommen. An der Hauseingangstür und an einem Fenster konnten Hebelmarken entdeckt werden. Der Bewohner gab an, dass ein unbekannter Mann im Laufe des Tages bei ihm geklingelt hatte, um eine Auskunft bezüglich eines Gottesdienstes in einer nahegelegenen Kirche zu erhalten. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: circa 45 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß, untersetzte Figur und dunkler Hauttyp. Er trug einen Stoppelbart, eine dunkelblaue Jacke sowie eine dunkelblaue Jeans. Der Mann soll mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Ob dieser Mann mit der Tat in Zusammenhang steht, ist nicht bekannt.

Auch in diesem Fall nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und informierte die Spurensicherung.

Gestern Abend, gegen 21:55 Uhr, rief eine Frau die Polizei in die Straße Siebenmorgen im Stadtteil Alt-Refrath und meldete den Einbruch in ihre Wohnung. Die Wohnung hatte sie zuletzt vergangenen Donnerstag (05.03.) gegen 09:15 Uhr betreten. Gestern Abend, gegen 21:45 Uhr, stellte sie fest, dass in der Zwischenzeit eingebrochen worden war. Nach bisherigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Auch in diesem Fall nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und verständigte die Spurensicherung.

Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

