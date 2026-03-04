Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Vier Verletzte bei Unfall

Duisburg (ots)

Ein 35-Jähriger hat im Bereich der Kreuzung Vohwinkelstraße/Herwarthstraße am Dienstagabend (3. März, gegen 22:30 Uhr) offenbar die Vorfahrt eines BMW missachtet, als er von der Herwarthstraße auf die Vohwinkelstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Mercedes des 35-Jährigen gegen eine Lärmschutzwand prallte. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auch der 23-Jährige am Steuer des BMW und seine beiden Mitinsassen (beide ebenfalls 23) wurden verletzt und kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Es entstand hoher Sachschaden. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell