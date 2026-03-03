PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Hochfeld: Mann setzt Mülleimer im Bereich einer Notaufnahme in Brand

Duisburg (ots)

Ein 42-Jähriger randalierte am Montagabend (2. März, gegen 21 Uhr) in der Notaufnahme eines Krankenhauses an der Heerstraße. Kurz darauf setzte er offenbar auch einen Mülleimer im Außenbereich in Brand. Wie er selbst sagt, sei das unabsichtlich passiert, als er seine Zigarettenkippe in den Mülleimer geschnippt habe. Mitarbeiter des Krankenhauses löschten das Feuer und informierten die Polizei. Damit der Mann nicht weiter randaliert und weil er offenbar Alkohol getrunken hatte, nahmen die Beamten den 42-Jährigen mit zur Wache. Hier wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnommen. Er muss sich jetzt unter anderem wegen fahrlässiger Brandstiftung mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg

