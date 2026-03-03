Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Kollision im Gegenverkehr - Zwei Verletzte

Duisburg (ots)

Zwei Autos sind am Montagmorgen (2. März, 5:30 Uhr) auf der Straße Am Nordhafen frontal kollidiert. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der Fahrer (62) eines grauen Mercedes CLA aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Mercedes Vito eines 73-Jährigen zusammen. Rettungskräfte brachten beide Unfallbeteiligten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle kurzfristig ab. Weil beide Fahrzeuge stark beschädigt waren, mussten sie abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

