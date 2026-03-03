PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Wanheimerort: Müllcontainer angezündet - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte setzten in der Nacht zu Dienstag (3. März, gegen 3:55 Uhr) einen Müllcontainer an der Sebastianstraße in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, der frei stehende Container wurde aber komplett zerstört. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 11:30

    POL-DU: Marxloh: Pedelec-Fahrer flüchtet vor der Polizei

    Duisburg (ots) - Weil er Angst vor einer Strafe hatte, flüchtete ein 32-Jähriger auf seinem Pedelec am Samstagabend (28. Februar, gegen 21:30 Uhr) vor der Polizei. Die Beamten hatten versucht, den Mann im Bereich der Kreuzung Weseler- und Wiesenstraße zu kontrollieren, nachdem er eine rote Ampel überfahren hatte. Er ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und gefährdete auf seiner Flucht mehrere Fußgänger, die ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:28

    POL-DU: Wanheimerort: Mutmaßlicher Keller-Aufbrecher gefasst

    Duisburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (1. März, gegen 5 Uhr) soll ein 42-Jähriger in vier Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Rheintörchenstraße eingebrochen sein und diverse Gegenstände gestohlen haben. Die Polizei konnte den Mann nach einem Zeugenhinweis noch im Keller stellen. Nachdem einer der Beamten den Einsatz des DEIG androhte, leistete der ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:58

    POL-DU: Beeck: 27-Jähriger leistet Widerstand und randaliert - Anzeige

    Duisburg (ots) - Am Sonntagabend (1. März) gegen 22 Uhr, wurde die Polizei zur Karolingerstraße gerufen, nachdem ein 27-Jähriger mehrfach durch Randalieren aufgefallen war. Der Mann urinierte zum Beispiel vor einer Mülltonne, warf einen Stapel Briefe auf die Straße, schrie lautstark und soll gegen geparkte Fahrzeuge getreten haben. Die Polizeibeamten sprachen dem ...

    mehr
