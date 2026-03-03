POL-DU: Wanheimerort: Müllcontainer angezündet - Zeugen gesucht
Duisburg (ots)
Unbekannte setzten in der Nacht zu Dienstag (3. März, gegen 3:55 Uhr) einen Müllcontainer an der Sebastianstraße in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, der frei stehende Container wurde aber komplett zerstört. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Kriminalpolizei zu melden.
