POL-DU: Beeck: 27-Jähriger leistet Widerstand und randaliert - Anzeige
Duisburg (ots)
Am Sonntagabend (1. März) gegen 22 Uhr, wurde die Polizei zur Karolingerstraße gerufen, nachdem ein 27-Jähriger mehrfach durch Randalieren aufgefallen war. Der Mann urinierte zum Beispiel vor einer Mülltonne, warf einen Stapel Briefe auf die Straße, schrie lautstark und soll gegen geparkte Fahrzeuge getreten haben.
Die Polizeibeamten sprachen dem Mann einen Platzverweis aus. Dieser Aufforderung kam der 27-Jährige jedoch nicht nach, woraufhin er fixiert und in Gewahrsam genommen wurde. Währenddessen leistete der 27-Jährige Widerstand: Er trat gegen den Streifenwagen und versuchte, eine Beamtin zu treten. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte und bedrohte sie.
Weil der Duisburger angab, Drogen und Alkohol konsumiert zu haben, entnahm ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg ein Arzt mehrere Blutproben. Der Mann muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.
