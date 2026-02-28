Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Beeck: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Leichenfund in Waldstück - Tatverdächtiger festgenommen

Einsatzkräfte der Polizei Duisburg haben am Freitagnachmittag (27. Februar) einen 23-jährigen Mann in einem Wohnhaus in Marxloh festgenommen. Er steht im Verdacht, für den Tod der aufgefundenen Frau, die am 24. Februar in einem Waldstück in Beeck aufgefunden wurde, verantwortlich zu sein. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6223831

Im Rahmen der widerstandslosen Festnahme durchsuchten die Beamten eine Wohnung und stellten unter anderem das Handy des Mannes sicher. Er wurde am heutigen Samstag (28. Februar) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Duisburg wegen des Verdachts des Totschlags vorgeführt. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Das Ergebnis der DNA Untersuchung liegt mittlerweile vor: Bei der Toten handelt es sich um die am 23. Januar als vermisst gemeldete Person.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und die Auswertungen der Spuren und sichergestellten Beweismittel dauern weiterhin an.

Journalistinnen und Journalisten wenden sich mit Rückfragen ab Montag (2. März) bitte an die Staatsanwaltschaft Duisburg.

