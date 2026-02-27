POL-DU: Hochfeld: Zeugenhinweis führt zu mutmaßlichem Dieb
Duisburg (ots)
In der Nacht zu Freitag (27. Februar, gegen 1:15 Uhr) führte ein Zeugenhinweis die Polizei zu einem mutmaßlichen Dieb. Der 26-Jährige soll an der Paul-Esch-Straße mindestens ein Fahrzeug durchwühlt und Gegenstände daraus gestohlen haben. Die Polizei fand ein Navigationsgerät bei dem Mann und nahm den Verdächtigen mit zur Wache. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen Diebstahls auseinandersetzen.
