Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Leichenfund in Waldstück - Eine Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (24. Februar) fanden Zeugen in einem Waldstück, das südlich der Beecker Straße / Möhlenkampstraße verläuft und an einen Kleingartenverein grenzt, eine leblose Person.

Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Einsatzort lagen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Frau durch Gewalteinwirkung ums Leben kam. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg, die den Sachverhalt als vollendetes Tötungsdelikt wertet, richtete die Duisburger Polizei daher eine Mordkommission ein. Das Amtsgericht Duisburg ordnete die Obduktion des Leichnams an.

Derzeit wird untersucht, ob der aufgefundene Leichnam im Zusammenhang mit einem Vermisstenfall aus Moers vom 23. Januar 2026 steht. Die zugehörige Pressemitteilung ist über den nachfolgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6212125

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 11 suchen Zeuginnen und Zeugen, die seit dem Verschwinden der jungen Frau am 23. Januar rund um das beschriebene Waldstück im Duisburger Stadtteil Beeck verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell