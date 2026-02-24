Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Zeugen eines versuchten Raubes gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines versuchten Raubes von Montagabend (23. Februar, gegen 20.15 Uhr) im Bereich der Kreuzung Friedrich-Ebert- und Elisabethstraße. Ein 60 Jahre alter Mann soll dort von zwei Unbekannten zu Boden gestoßen worden sein. Zuvor hatten die Männer Geld von ihm verlangt. Als er ihnen sagte, er habe kein Geld und daraufhin an den Männern vorbeilief, stießen sie ihn von hinten zu Boden und flüchteten, als sich ein Auto näherte. Der Mann wurde an Händen und Knien verletzt und wollte sich selbständig zum Arzt begeben. Das Kriminalitätskommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Hinweise werden unter 0203 2800 entgegengenommen.

