Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Frau klaut Kartoffeln - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Unbekannte verließ mit einem unbezahlten Sack Kartoffeln am Montagmittag (23. Februar, 11:20 Uhr) einen Supermarkt an der Kaiser-Friedrich-Straße.

Ein Praktikant (17) des Marktes schilderte den Einsatzkräften, dass die Frau samt Beute den Laden durch die Marxloh-Passage in Richtung Friedrich-Engels-Straße verließ. Der 17-Jährige lief ihr nach, holte sie ein, sprach sie an und griff nach dem Kartoffelsack, der dann zerriss. Die Tatverdächtige warf mit Kartoffeln in die Richtung des jungen Mannes und flüchtete. Sie verfehlte ihn.

Gesucht wird eine Frau mit dunkler Haut im Alter zwischen 40 und 45 Jahren. Sie trug einen dunklen bordeauxfarbenen Mantel und ein dunkles Kopftuch.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Diebin machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

