Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Brand im leerstehenden Gebäude - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Sonntagmittag (22. Februar, 12:37 Uhr) fuhren Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr zu einem leerstehenden Mehrfamilienhaus an der Schlachthofstraße, weil Rauch aus dem Objekt aufstieg.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen eine Anzeige auf und das Kriminalkommissariat 11 sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

