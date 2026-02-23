PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Brand im leerstehenden Gebäude - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Sonntagmittag (22. Februar, 12:37 Uhr) fuhren Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr zu einem leerstehenden Mehrfamilienhaus an der Schlachthofstraße, weil Rauch aus dem Objekt aufstieg.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen eine Anzeige auf und das Kriminalkommissariat 11 sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 13:43

    POL-DU: Neudorf-Nord: Duo raubt Seniorin aus - Zeugen gesucht

    Duisburg (ots) - Zwei Unbekannte haben am Samstagnachmittag (21. Februar, 16:40 Uhr) eine Seniorin (79) auf der Grabenstraße in Höhe der Kreuzung zur Heinestraße ausgeraubt. Während einer die Rentnerin schubste, entriss der zweite Tatverdächtige ihr eine schwarze Handtasche. Mitsamt der Beute flüchteten die Tatverdächtigen über die Heinestraße und verschwanden. Zwei junge Frauen (17, 18) beobachteten den Vorfall, ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:20

    POL-DU: Kaßlerfeld: Mehrere Einbrüche in Kleingartenverein - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Ein Zeuge wandte sich am Freitagmittag (20. Februar, 13:45 Uhr) an die Polizei, weil er mehrere Einbrüche auf dem Gelände eines Kleingartenvereins am Ruhrdeich feststellte. Der Mann (48) berichtete den Polizisten, dass Unbekannte Parzellen in Höhe einer niedrigen zweistelligen Summe sowie das Vereinsheim aufgebrochen hatten. Experten der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren