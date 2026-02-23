Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Mehrere Einbrüche in Kleingartenverein - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Zeuge wandte sich am Freitagmittag (20. Februar, 13:45 Uhr) an die Polizei, weil er mehrere Einbrüche auf dem Gelände eines Kleingartenvereins am Ruhrdeich feststellte.

Der Mann (48) berichtete den Polizisten, dass Unbekannte Parzellen in Höhe einer niedrigen zweistelligen Summe sowie das Vereinsheim aufgebrochen hatten.

Experten der Kriminalpolizei sicherten an den Tatorten Spuren. Was der oder die Täter entwendeten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 36 sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei den Kriminalbeamten unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell